Ultimamente è capitato spesso che la community esagerasse nei confronti di alcuni team di sviluppo e compagnie videoludiche. Il caso più eclatante, accaduto solo qualche mese fa, ci fu quando a causa della mancata comunicazione della data di lancio di God of War Ragnarok, in tantissimi se la sono presa direttamente con alcuni sviluppatori di Santa Monica Studio, i quali hanno subito denunciato i folli comportamenti di alcuni giocatori. Ora, anche Bungie esce allo scoperto comunicando di aver preso le distanze dalla community.

In quest’ultimo periodo avrete sicuramente notato come Bungie abbia abbassato il suo ritmo comunicativo per quanto riguarda tutto quel che avviene nell’universo di Destiny 2. Molte volte, infatti, era direttamente il team di sviluppo a comunicare con gli appassionati, ma questo non sta più succedendo. Il motivo è molto semplice, e riguarda i pessimi comportamenti della stessa comunità di appassionati nei confronti della compagnia.

A spiegare la presa di posizione di Bungie è stato lo stesso general manager della compagnia, il quale ha dato una risposta all’interno di un subreddit. “Ecco il fatto, ci sono state delle vere e proprie minacce nei confronti dei nostri dipendenti e del nostro studio. Questo ha portato alla riduzione di comunicazioni poiché il team sta pianificando di proteggersi e di cercare delle strategie per evitare che accadano questo genere di cose”.

Lo stesso general manager ha dichiarato di aver subito una serie di molestie, e per questo ha deciso di prendersi un periodo di pausa. Questo, però, non fermerà Bungie, con la compagnia che sta pensando a un nuovo modo di fare comunicazione che permetta sia di tenere aggiornati i giocatori, che non sono tutti malmostosi nei confronti del team, sia di tutelarsi contro le gravi minacce.