Call of Duty Black Ops Cold War ha ormai raggiunto un peso esagerato

Call of Duty Black Ops Cold War è l’ultimo grandioso capitolo della longeva saga FPS apprezzata ormai in tutto il mondo. Ormai in accoppiata con il battle royale Warzone, anche questo ha dato il benvenuto recentemente all’attesissima Stagione 4 la quale ha portato a diverse importanti aggiunte. Il problema? Come al solito il franchise non dà peso alle dimensione e, a causa della ultima season, i gigabyte di spazio hanno raggiunto dei numeri da capogiro.

L’utente reddit switchondem ha voluto condividere con gli altri utenti del famoso forum uno screenshot che mostrava lo spazio richiesto su PS5 di Call of Duty Black Ops Cold War. Dopo l’ultimo corposo aggiornamento infatti il gioco ha raggiunto la bellezza di 219.8 GB totali, una cifra davvero assurda che ha fatto infuriare praticamente tutti gli gli appassionati dell’opera.

Proviamo a fare due calcoli. Per chi possiede una PS5 sa che lo spazio disponibile è intorno ai 660 GB, contando dunque il peso di Call of Duty Black Ops Cold War, quest’ultimo occupa ben un terzo dell’archiviazione totale. Activision ha già pensato a rimediare a questo problema dando libero accesso agli utenti liberando “spazio inutile” concentrandosi unicamente sulla componente online. È possibile infatti disinstallare momentaneamente la campagna single player e la modalità Zombies, così facendo il peso verrà ridotto a “soli” 154 GB, comunque decisamente importante.

Se pensiamo che Call of Duty Black Ops Cold War avrà in futuro altri aggiornamenti, lo spazio richiesto aumenterà inevitabilmente. Vedremo se in futuro il team troverà un secondo metodo alternativo per ridurre il peso. Per ora però la situazione non è delle migliori con gli utenti che in futuro dovranno per forza disinstallare l’intero titolo per rimediare. Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata, in attesa di eventuali novità vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.