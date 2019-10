Call of Duty Mobile è a quota 100 milioni, il più grande lancio di sempre

Call of Duty Mobile raggiunge quota 100 milioni di download rivelandosi il più grande lancio di sempre per un gioco mobile. Ecco i dettagli.

Call of Duty Mobile è ufficialmente il più grande successo al lancio di sempre in ambito mobile. Il gioco di Activision e Tencent ha infatti superato i 100 milioni di download dal lancio, avvenuto all’inizio del mese. COD batte quindi i record di tutti i principali concorrenti: PUBG Mobile, ad esempio, aveva raggiunto i 28 milioni di download nella prima settimana, mentre Fortnite era stato scaricato 22.5 milioni di volte, anche se va specificato che era disponibile unicamente su iOS.

Si tratta di cifre incredibile, anche considerando che Call of Duty Mobile non è disponibile in Cina, attualmente, uno dei mercati più importanti per il mondo mobile. Il titolo di Activision batte anche Mario Kart Tour, che aveva toccato quota 90 milioni. Per darvi un punto di riferimento aggiuntivo, tra PC e console gli utenti attivi mensilmente su giochi Activision (come COD, Crash Bandicoot, etc.) sono circa 37 milioni.

Sensor Tower riporta anche che su iOS si sono concentrati il 55.7% dei download. Inoltre, 53% degli acquisti in-app (che in totale sono valsi 17.7 milioni di dollari) derivano dai device Apple. I download avvenuti negli Stati Uniti sono il 16.9% del totale, ma gli USA hanno speso il 43.1% del totale.

Il successo di Call of Duty Mobile è un nuovo ottimo traguardo per Tencent, che si è occupata dello sviluppo con lo studio TiMi in Shenzhen, Cina. TiMi ha creato anche Honor of Kings, una sorta di MOBA in stile League of Legends, il quale attualmente è il più popolare gioco sul pianeta. Diteci, voi avete scaricato il gioco? Cosa ne pensate? Vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione, la nostra guida su come giocarlo su PC, oppure su smartphone tramite controller (ancora non supportato ufficialmente).