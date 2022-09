La settimana scorsa è stata molto importante per gli appassionati della saga di Call of Duty. Con l’arrivo della beta del nuovo COD Modern Warfare 2, i giocatori hanno potuto finalmente toccare con mano la nuova iterazione della saga. Nonostante la beta sia stata presa di mira da tutta una serie di problematiche quali glitch e cheater vari, questo non ha influenzato l’ottimo andamento della beta, che è presto diventata la migliore mai proposta dal franchise.

Abbiamo già parlato dei numeri incredibili fatti segnare su Steam dalla beta di Call of Duty Modern Warfare 2 (potete acquistare il primo capitolo su Amazon), e stando a come è stata accolta dagli appassionati, è diventata presto la migliore dell’intera saga di COD. La beta in questione ha permesso a centinaia di migliaia di giocatori di provare alcune delle modalità, come il più classico dei Team Deathmatch, Domination, Knockout, Prisoner Rescue, Ground War e la nuova modalità in terza persona.

Ora che la fase di test è terminata, possiamo dire con certezza che questa beta di Call of Duty Modern Warfare 2 ha visto la più grande affluenza di giocatori rispetto a qualsiasi altra beta di Call of Duty mai uscita. Il numero di giocatori, le ore giocate e il numero di partite giocate su tutte le piattaforme nei due weekend della beta sono tutte statistiche che son state sparate verso l’alto rendendo l’affluenza alla beta un qualcosa di mai visto per la saga.

Con così tanti giocatori anche i feedback sono stati numerosi, e si spera che Infinity Ward sistemi al più presto alcune situazioni molto problematiche. Di tempo prima del lancio ce n’è abbastanza, dato che Call of Duty Modern Warfare 2 uscirà in versione completa tra esattamente un mese, quindi il 28 ottobre, sulle piattaforme PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. I giocatori che pre-ordinano il titolo, inoltre, potranno iniziare a giocare dal 20 ottobre, una settimana prima del lancio ufficiale.