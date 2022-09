Settimana scorsa si sono aperte le porte che hanno dato accesso alla beta del nuovo Call of Duty Modern Warfare 2, e l’affluenza di giocatori che si sono riversati nella suddetta fase è stata gigantesca. Non sono mancati i problemi però, con questa prima fase di test del nuovo COD che ha già mostrato il fianco a una serie di problemi ricorrenti come glitch e cheater. Nonostante questo, però, la beta del nuovo FPS targato Activision sta volando su Steam, segnando numeri davvero impressionanti.

Sono bastati pochi giorni per la beta di Call of Duty Modern Warfare 2 vedersi capeggiare saldamente in cima alle classifiche dei giochi più giocati e popolari su Steam, anche se, come ben sappiamo, il prossimo capitolo principale della serie COD non uscirà fino al prossimo 28 ottobre. Questo grande risultato non era scontato, proprio perché in questi giorni di beta ci sono stati molti cheater e una sequela di problematiche da risolvere.

Su Steam la beta di Call of Duty Modern Warfare 2 ha totalizzato la bellezza di 125.000 giocatori simultanei, portando questa fase di test a rivaleggiare con i grandi mostri sacri della classifica Steam, ovvero: Grand Theft Auto 5, Counter Strike Global Offensive e anche l’MMORPG Lost Ark. Sono numeri che, già dalla beta, dimostrano quanta curiosità ci sia ancora attorno alla saga Activision ed è molto probabile che i giocatori andranno ad accogliere il gioco al suo lancio con un buon entusiasmo.

A un certo punto, Call of Duty Modern Warfare 2 è apparso anche all’interno della classifica dei giochi più venduti su Steam, con il pre-order del gioco che si è trovato in prima posizione per qualche ora prima di essere scalzato da Cyberpunk 2077 (lo potete acquistare su Amazon), titolo CD Projekt RED che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza grazie al successo dell’anime Cyberpunk Edgerunenrs uscito da poco su Nerflix.