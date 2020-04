Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered: disponibili i preordini per PC e Xbox One

Dopo che Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è stato “inaspettatamente” pubblicato su PS4 il 31 marzo senza un annuncio ufficiale da parte di Activision, molti fan del titolo sono rimasti contrariati dalla politica attuata dal publisher, ovvero per l’ennesima collaborazione con Sony, pubblicando il gioco in esclusiva temporanea per PS4.

Le vendite del gioco sono state inoltre vietate alla vendita sul PlayStation Store russo a causa della presenza della missione “Niente Russo”, che già all’uscita dell’originale Call of Duty Modern Warfare 2 nel 2009 destò moltissimo scalpore a causa della sua natura cruda e violenta. E così, i fan russi (e non solo), che aspettavano l’uscita del titolo, sono costretti a giocarlo su piattaforme differenti, come Xbox One e PC, una volta finita l’egemonia della PS. Per felicità dei non possessori di PS4, tuttavia, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered sarà disponibile per le citate piattaforme a partire dal 30 aprile, e da poche ore è apparso il preordine sui relativi store di acquisto.

Il gioco è dunque preordinabile a partire da oggi al prezzo di 24,99 euro: i preordini, inoltre, sono disponibili anche attraverso lo store in-game di Call of Duty Modern Warfare. Quest’ultimo permetterà ai giocatori interessati di dare anche uno sguardo all’anteprima della skin Piattaforma Petrolifera di Ghost, ispirata alla missione “L’unico giorno facile… era ieri” del secondo capitolo di Modern Warfare, assieme ai progetti arma per l’M4 e M1911, emblemi e skin aggiuntive, da utilizzare sia nel multiplayer classico che all’interno di Call of Duty Warzone.

Concludendo, in giornata sono giunte anche nuove voci riguardo a 4 nuovi capitoli della saga Modern Warfare, incentrati, secondo il leaker, ad ampliare le storie degli altri personaggi iconici apparsi nella serie. Diteci, siete curiosi di sapere come girerà Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered su PC e Xbox One? Lo acquisterete?