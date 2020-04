Call of Duty Modern Warfare: secondo un insider, sono in arrivo ben 4 nuovi giochi

Le voci di corridoio legate al mondo di Call of Duty e ai suoi capitoli non si sono ancora fermate. Dopo aver aspettato ben due anni per l’uscita della remastered di Modern Warfare 2 dopo i vari e numerosi leak trapelati nel corso del tempo, ecco che il capitolo, zitto zitto, è stato pubblicato davvero. Al contempo, poco prima dell’uscita su PlayStation 4, nuove voci suggerivano l’arrivo a breve di una remastered dedicata a Call of Duty Modern Warfare 3.

Come riportato precedentemente, ad alimentare le voci in merito è giunto nuovamente Instant Gaming, che ha inserito un link per l’acquisto di Call of Duty Modern Warfare 3. Due settimane prima è accaduta la stessa cosa anche con Modern Warfare 2 Campaign Remastered, preannunciato dapprima con un semplice link per acquistare un “Call of Duty 2020” e in seguito, pochi giorni prima del rilascio, il nome del gioco presente nel link è stato tramutato nell’effettivo Modern Warfare 2 rimasterizzato.

New news: Apparently there's planned to be FOUR Modern Warfare games right now and each story is going to take down a horseman and give more story to other characters, such as Sandman, Ghost, Soap, etc. — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) April 3, 2020

Molti dei leak che abbiamo ricevuto in merito al titolo di Call of Duty sono dovute all’utente Twitter TheGamingRevolution, che negli ultimi tempi ha “spifferato” numerose informazioni riguardo al futuro della saga e a quello che dovrebbe essere il COD del 2020, teoricamente Black Ops 5. Poche ore fa, l’utente ha riportato altre novità sul titolo: stando a quanto ha dichiarato, apparentemente sono in programmazione ben 4 nuovi Call of Duty legati al mondo di Modern Warfare, ognuno dei quali legato a sua volta ad un personaggio specifico della saga come il capitano MacTavish, Ghost e Sandman. Sembra quindi che Activision voglia far prendere alla saga una piega totalmente nuova ad inusuale, tra remastered e nuovi titoli, dato che prima di ricevere l’ultima remastered pochi giorni fa, l’unico Call of Duty che finora era stato rimasterizzato è stato Call of Duty 4 Modern Warfare.

Se queste voci dovessero rivelarsi vere un giorno o l’altro, la strada che Activision ha deciso di percorrere per il suo titolo lascia un grosso punto interrogativo. Che la saga di Call of Duty Modern Warfare, apprezzata dalla maggior parte dei giocatori per il suo comparto multiplayer, si trasformi in una nuova saga dedicata solo ad una modalità campagna, per esplorare le storie dei personaggi più iconici della serie?