Call of Duty Modern Warfare, sarà inclusa anche la modalità battle royale?

Da un'intervista dall'art director di Infinity Ward, c'è una forte possibilità che in Call of Duty Modern Warfare vi sia la modalità battle royale.

Con l’uscita di Call of Duty Modern Warfare, Infinity Ward sta puntando ad affossare il suo eterno rivale Battlefield per rimpossessarsi finalmente del trono. In quest’ultimo periodo sono state tantissime le indiscrezioni sul nuovo titolo distribuito da Activision. Dal cross-play con il probabile cross-save alla presenza di server dedicati, che non fanno altro che rafforzare la fanbase e l’hype per lo sparatutto più atteso di sempre.

Un ulteriore notizia molto attesa è arrivata oggi e risponde in parte, alla domanda sulla presenza di una modalità Battle Royale all’interno del titolo. Da un’intervista che l’art director Joel Emslie ha rilasciato a Game Informer si lascia intendere come anche quest’ultimo capitolo, disponga al suo interno la già citata modalità. Quando il redattore della rivista americana ha chiesto a Emslie se in Call of Duty Modern Warfare fosse presente o meno una modalità battle royale, l’art director ha risposto con “dovremo aspettare e vedere“.

Una risposta che presa così, vuol dire tutto e niente. Ma la speranza ovviamente, non essendoci stata una negazione, è ancora molto alta. A quel punto il giornalista ha cercato di capire come la pensasse lo sviluppatore al riguardo, chiedendogli se a lui piacerebbe che ci fosse una modalità battle royale nel gioco. Emslie ha risposto in maniera completamente affermativa, lasciando intendere che le possibilità sono concrete: “Personalmente quel tipo di modalità mi piace“.

Ricordiamo prima di chiudere, che Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.