Call of Duty Modern Warfare: modalità Zombie, emergono nuovi dettagli

La modalità Zombi all’interno del franchise di Call of Duty è diventata nel tempo una delle tipologie di gioco più apprezzate dagli appassionati della serie FPS di Activision. C’è da dire però, che col ritorno di Call of Duty Modern Warfare, proprio la modalità con protagonisti i non morti è venuta meno; con Infinity Ward che ha preferito non inserirla nel pacchetto del COD più recente uscito sul mercato.

Stando ad Aaron Beck, ex artista che ha lavorato proprio all’interno di Infinity Ward, la modalità Zombie era nei piani dello studio americano anche per Call of Duty Modern Warfare, ma non si è mai concretizzata. L’artista lo ha dimostrato pubblicato tre immagini concept sul proprio profilo Instagram, mostrando al pubblico quello che per lo meno doveva essere il mood della modalità Zombi che avrebbe dovuto prendere vita all’interno del nuovo Modern Warfare.

https://www.instagram.com/p/CCE0enZDqKc/

Come viene dichiarato da Beck sul proprio profilo social, la modalità Zombi all’interno di Call of Duty Modern Warfare è esistita in fase di concept fin dai primi tempi dello sviluppo del gioco. Dalle foto mostrate, è possibile vedere come alcuni dei soldati non morti sarebbero stati affiancati da alcuni camminatori robot. Sarebbe stato di sicuro interessante capire come tutto ciò si sarebbe legato al classico gameplay della modalità; chissà se in futuro qualche idea scartata in questo frangente troverà spazio per il ritorno di questa apprezzata modalità.

Sembra quindi che Infinity Ward e Activision abbiamo deciso di non concretizzare la modalità Zombi anche in Modern Warfare, lasciando uscire un titolo decisamente più realistico improntato su una campagna e una ricca sezione multigiocatore online. Cosa ne pensate dei bozzetti pubblicati dall’Ex artista di Infinity Ward? Come avreste visto la modalità Zombi all’interno di Modern Warfare?

