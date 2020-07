Call of Duty Warzone: elicottero vs missile, giocatore tenta l’impresa

Call of Duty Warzone è uno dei giochi più apprezzati dal pubblico negli ultimi mesi. Il battle royale di Activision è di alta qualità e permette spesso di creare vere scene da film, tra scontri a fuoco e fughe rocambolesche per Verdansk, la mappa di gioco. Un esempio è il filmato che stato condiviso su Reddit, ottenendo più di 4.600 voti. Un giocatore ha “tentato l’impresa”, provando a sfuggire a un missile a ricerca con il proprio elicottero.

I risultati del suo tentativo sono ben visibili nel video qui sotto: fallimento totale. Bisogna in realtà ammettere che con un paio di manovre è riuscito a guadagnare un po’ di terreno e a sopravvivere più a lungo del giocatore medio, ma comunque non ha avuto via di scampo. Potete vedere voi stessi il filmato di Call of Duty Warzone.

Alcuni utenti di Reddit, commentando il post, hanno affermato che la scena è in realtà molto comica, con l’elicottero che fa un paio di giri dell’edificio. Altri utenti hanno affermato che avrebbe potuto usare i razzi per bloccare il missile ma questi ultimi funzionano solo vengono attivati quando il missile è molto vicino. Infine, secondo dei giocatori, la manovra evasiva è stata tentata in quanto è ciò che si tende a fare in GTA 5: chiaramente non funziona in Call of Duty Warzone.

I missili hanno ovviamente il tracking e sono molto aggressivi, forse troppo secondo alcuni giocatori. Si tratta però di una scelta di design degli sviluppatori, probabilmente votata a rendere gli elicotteri un mezzo sì utile ma comunque rischioso da usare.

