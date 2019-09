Call of Duty Modern Warfare, la modalità Battle Royale non è prevista nel pacchetto. Queste sono state le parole degli sviluppatori Cecot e Kurosaki.

Con l’uscita di Call of Duty Modern Warfare, Infinity Ward vuole spodestare dal trono il suo eterno rivale Battlefield. In quest’ultimo periodo sono state tantissime le indiscrezioni sul nuovo titolo distribuito da Activision. Dal cross-play con il probabile cross-save alla presenza di server dedicati, che non fanno altro che rafforzare la fanbase e l’hype per lo sparatutto più atteso di sempre.

Vi avevamo parlato poche settimane fa di una possibile introduzione nel titolo di una modalità Battle Royale. Da un’intervista che l’art director Joel Emslie aveva rilasciato a Game Informer si lasciava intendere come anche quest’ultimo capitolo, disponesse al suo interno la già citata modalità. Quando il redattore della rivista americana ha chiesto a Emslie se in Call of Duty Modern Warfare fosse presente o meno una modalità battle royale, l’art director aveva risposto con “dovremo aspettare e vedere” per poi aggiungere “personalmente quel tipo di modalità mi piace“.

Quest’oggi invece si viene a conoscenza del fatto che nel nuovo Call of Duty Modern Warfare non sarà presente alcuna modalità battle royale. A lasciarlo intendere sono stati gli sviluppatori Joe Cecot e Taylor Kurosaki, durante una recente intervista realizzata sempre da Game Informer. “La nostra risposta è che adoriamo il genere battle royale“, ha detto Cecot, “Campagna, multiplayer, Spec Ops… la modalità Battle Royale non entra però nella scatola!” ha affermato successivamente Kurosaki.

A quanto pare quindi al momento del lancio, il titolo non avrà il supporto alla modalità tanto amata e contemporaneamente, tanto odiata da molti. Verrà inserita successivamente?

Ricordiamo prima di chiudere, che Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.