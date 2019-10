Call of Duty Modern Warfare, ricompense per chi guarda Twitch

Call of Duty Modern Warfare permette di ottenere una serie di ricompense in-game guardando gli stream del gioco su Twitch.

Tra le novità introdotte con Call of Duty Modern Warfare c’è anche quella di poter ottenere ricompense guardando gli streamer di Twitch giocare al titolo sviluppato da Infinity Ward. Questa possibilità è offerta ai giocatori grazie a una partnership tra Activision e la piattaforma digitale.

I requisiti per ottenere gli oggetti sono davvero minimi: basta infatti collegare l’account del gioco a quello del servizio di streaming. A quel punto, accedendo a Twitch basta cercare gli streamer che giocano a Call of Duty Modern Warfare e fare attenzione che ci sia un avviso che riguarda la possibilità di ottenere le ricompense. Per continuare, basta accedere allo streaming. Activision spiega che è possibile guardare anche una o più partite contemporaneamente, le ricompense infatti si ottengono anche nel secondo caso. Ma quali sono gli oggetti che si possono ottenere in quanto spettatori di Twitch?

Il blog americano di Activision spiega che è possibile ottenere lo spray “Poison Grapes” (un’ora di streaming), l’emblema “Looking Grim” (due ore), una calling card “Collect Your Soul” (tre ore di visione) e il weapon charm “Reap This” (raggiungendo le quattro ore). Come dicevamo, è possibile anche guardare più streamer contemporaneamente e il tempo di visione dei canali verrà sommato ai fini delle ricompense.

Se invece siete degli streamer e volete offrire su Twitch ai vostri spettatori le ricompense di Call of Duty Modern Warfare basta rispettare i requisiti in tema di account e avviare la trasmissione dalla sezione ufficiale del gioco. Pubblicato il 25 ottobre, il nuovo titolo di Infinity Ward ha riscosso un buon successo di critica e di pubblico sopratutto per quanto riguarda la campagna da giocatore singolo, d’altronde questo è l’aspetto sul quale al momento si può formulare una valutazione più approfondita. Per il multiplayer sono apparse invece le prime critiche da parte della comunità dei giocatori ma vedremo nelle prossime settimane quali saranno gli sviluppi (e i pareri) a riguardo.