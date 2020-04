Call of Duty Modern Warfare: con il prossimo update sfiorerà i 200 GB

Giusto questa mattina vi abbiamo segnalato la preparazione di Call of Duty Modern Warfare e Warzone al rilascio di un nuovo corposo aggiornamento. Stando ad Infinity Ward e Acttivision, il prossimo update di COD andrà ad implementare nel titolo un nuovo Data Pack dalla grandezza di ben 15 GB. Grazie a ciò, sembra che i file d’installazione del titolo FPS andranno ad ingigantirsi a dismisura.

La redazione di PushSquare ha sottolineato come la scelta da parte di Activision nell’apportare questi update, andrà ad ingrandire man mano i file di gioco di Call of Duty Modern Warafare e della sua più recente modalitù battle royale Warzone. Tutto ciò, farà sfiorare la quota di 200 GB al titolo, grandezza che potrebbe essere tranquillamente superata nel momento in cui uscirà un ennesiomo nuovo Data Pack in futuro.

Al momento, Call of Duty Modern Warfare necessita di 175,3 GB di spazio libero su PS4, ma con il rilascio della nuova patch da 15 GB in uscita domani, i file raggiungeranno la dimensione complessiva di 190 GB. È necessario scaricare l’aggiornamento se si desidera continuare a giocare, il che significa che se si vorrà procedere con la progressione nel titolo sarà obbligatorio per tutti i giocatori liberare dello spazio sulla propria console.

Non ci serve che aspettare giusto qualche ora e scoprire tutte le novità di quest’ultimo corposissimo aggiornamento per Call of Duty Modern Warafe e COD Warzone. Cosa ne pensate delle dimensioni che stanno raggiungendo i file di gioco del COD pià recente? Diteci la vostra opinione nella sezione dedicata ai commenti.