Call of Duty Modern Warfare si prepara per un nuovo importante update

Infinity Ward, in data 24 aprile, ha comunicato sul loro sito ufficiale che Call of Duty Modern Warfare riceverà molto presto un nuovo e corposo aggiornamento. L’update è atteso per domani, 28 aprile, ed ha una grandezza di ben 15 GB: vediamo adesso le novità che ci aspettano.

La software house ha ribadito ancora una volta la loro battaglia contro i cheater in Call of Duty Warzone, affermando che “i cheaters non sono tollerati in nessun gioco, e Warzone ha zero tolleranza per i cheaters”; a partire da questa settimana, nel prossimo aggiornamento verrà inserito il sistema di anti-cheat che riunirà in una singola tutti i giocatori sospettati di utilizzare trucchi, hack e simili. In questo modo, gli sviluppatori sperano di riuscire ad arginare il fenomeno di cheating il più possibile.

Il download dell’aggiornamento sarà necessario per accedere alle funzionalità online di Call of Duty Modern Warfare. Oltre al nuovo anti-cheat, verrà inserita una nuova playlist, denominata Shoot the Ship, insieme a delle varianti degli scontri 2vs2. L’update apporterà con sè anche dei fix di bug di minore entità, inerenti perlopiù a difetti visivi di skin degli operatori e delle armi, assieme alle modifiche già trattate della nube di gas di Warzone.

Per installare la patch, i giocatori saranno rimandati al menu principale per effettuare una corretta installazione: nonostante i vari problemi che attanagliano il titolo, Infinity Ward sta continuando a svolgere un ottimo lavoro, mantenendo Call of Duty Modern Warfare e Warzone in un ottimo stato e arricchendo il gioco con nuovi contenuti e nuove modalità. Terminando, vi ricordiamo che per il prossimo mese, Activision dovrebbe annunciare il prossimo capitolo di Call of Duty del 2020, che, stando ai vari leak trapelati, non farà parte del franchise di Black Ops, ma bensì sarà una sorta di spin-off che si ricollega agli avvenimenti della serie.