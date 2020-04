Call of Duty Modern Warfare: l’update modifica le Killcam, ecco i dettagli

In data 14 aprile, Infinity Ward ha rilasciato un nuovo aggiornamento sia Call of Duty Modern Warfare, sia per il battle royale Warzone, aggiornando le playlist di modalità disponibili da giocare e andando a toccare anche diversi aspetti inerenti al gameplay, nello specifico modificando il sistema di killcam per entrambi i titoli correlati.

In special modo, Call of Duty Warzone mette a disposizione dei giocatori i potenziamenti sul campo, o perks, trovabili comunemente nelle casse sparse per la mappa, che danno un grosso vantaggio ai possessori: si parla dei potenziamenti Silenzio di Tomba e Potere d’Arresto, che possono influenzare significativamente l’andamento di una partita. In passato, il perk Silenzio di Tomba è già stato oggetto di modifiche da parte degli sviluppatori.

Ciò che l’ultimo update ha apportato, è l’apparizione di un’icona che indica nella killcam che indica se il nostro assassino, nel momento in cui ci ha ucciso, stesse utilizzando Silenzio di Tomba o Potere d’Arresto. Sebbene possa sembrare un cambiamento poco signficativo, i fan di Call of Duty Warzone che si catapultano in battaglia in squadre da due o più giocatori potranno avvalersi di questa piccola informazione per evitare che i propri compagni di squadra periscano con la stessa tattica che ha sancito la sconfitta di un altro teammate, specialmente nelle squadre da 4 giocatori, nel caso in cui un membro del team venga abbattuto da un cecchino nemico che aveva Potere d’Arresto, o ancora per evitare che un compagno venga ucciso da un avversario mentre quest’ultimo stava utilizzando Silenzio di Tomba.

Non sappiamo se i due perk in questione verranno ottimizzati ancora in futuro, tuttavia, questo piccolo cambiamento segna la strada verso l’equilibrio e il bilanciamento di Call of Duty Modern Warfare e Warzone. Infinity Ward sta dimostrando una grande attenzione verso il suo ultimo titolo, e pare che Activision abbia in serbo dei grandi piani per Warzone.