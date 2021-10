Call of Duty Vanguard: gli zombie stanno per invadere il nuovo COD

Manca sempre meno al lancio del nuovo Call of Duty Vanguard, e Activision sta rilasciando sempre più informazioni relative al nuovo capitolo della saga principale. Giusto qualche giorno fa abbiamo appreso qualcosa di nuovo grazie al trailer dedicato alla campagna in giocatore singolo, ma le novità non finisco qua.

Il prossimo step nella comunicazione di Activision nei confronti di Call of Duty Vanguard sarà la modalità Zombie, con i non morti che stanno per infestare anche la seconda guerra mondiale.

A svelarlo è la stessa compagnia americana, la quale ci ha fatto sapere che, domani 14 ottobre ci sarà una presentazione proprio per la modalità con protagonisti i non morti su per Call of Duty Vanguard.

Zombies + Dark Aether + Demons!? 🤘#Vanguard is bringing one of your favorite modes with a sinister twist. 📆 Oct 14th

🕘 8AM PT See you there. pic.twitter.com/spn9SWwvvo — Call of Duty (@CallofDuty) October 12, 2021

Stando al tweet pubblicato nelle scorse ore, la nuova modalità Zombie dovrebbe aggiungere un pizzico di novità. Per scoprire di cosa si tratta non ci resta che attendere domani, con l’evento che inizierà alle ore 17:00, orario italiano.