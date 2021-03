Call of Duty Warzone: addio Verdansk, la mappa non tornerà mai più?

La Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War ha portato all’interno dei due giochi tutta una serie di novità, ma non solo. Sono in molti gli appassionati che da diversi giorni stanno indagando su uno dei quesiti più intriganti da quando il battle royale di COD è apparso sul mercato. L’iconica mappa di Verdansk potrebbe venire distrutta per sempre da un momento all’altro, senza la possibilità di farvi mai più ritorno.

Ad oggi sono molteplici gli indizi che fanno presagire che prima o poi, durante l’arco della Stagione 2, la mappa di Verdansk verrà definitivamente eliminata dalla faccia di Call of Duty Warzone. Tutti i segnali sembrano trovare un punto comune, ovvero la presenza degli zombie. Saranno loro, secondo alcuni rumor, a portare alla distruzione la mappa di Verdansk, ma in che modo riuscirebbero i non morti a radere al suolo un’intera mappa di gioco?

A darci un ennesimo indizio sulla sorte di Verdansk è stato Tom Henderson, il quale sul proprio profilo Twitter ha dichiarato che nei piani di Activision la mappa attuale di Call of Duty Warzone verrà sostituita per sempre, e non sarà giocabile nemmeno tramite playlist dedicate. L’obbiettivo della compagnia sarebbe quello di cambiare mappa ogni qual volta la storia del battle royale proseguirà.

When I heard this, I immediately thought that a time machine or portal could be added to the story to have us return to Verdansk in a year or two… But this is just my speculation. More on this at a later date.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 6, 2021