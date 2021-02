Call of Duty Warzone: come sbloccare in anteprima la pistola Sykov

Ormai da diverso tempo Call of Duty Warzone risulta essere pieno di glitch di ogni tipo. Il team di sviluppo sta lavorando duramente per migliorare l’esperienza sistemando tutti i problemi, ma in tutto questo c’è anche la questione cheater , che ultimamente sta diventando sempre più snervante. Nonostante tutto questo il titolo free-to-play risulta essere tutt’oggi giocato da migliaia e migliaia di giocatori in tutto il mondo. Tornando alla questione glitch, in questi giorni vi abbiamo informati di un curioso problema che permetteva di sbloccare in anteprima la pistola Sykov, ancora non stata rilasciata ufficialmente.

Ad oggi il team di sviluppo non ha dichiarato nulla sulla questione, infatti ancora adesso è possibile provare l’arma in anteprima. Il noto giocatore di Call of Duty Warzone JGOD ha elencato tutti i passaggi che vi serviranno per sbloccarla e che vi lasceremo proprio qui di seguito.

Per prima cosa dovrete completare la sfida richiesta (finite cinque partite diverse con almeno quattro uccisioni con una pistola) per sbloccare il Sykov. Accedete al menù di Call of Duty Warzone e cercate un simbolo verde lampeggiante nell’angolo in alto a destra del vostro schermo, sotto il nome del giocatore/grado della Stagione. Se riuscirete a vederlo significa che avrete sbloccato l’arma. Se ritenete di aver svolto tutto correttamente ma non vedete il simbolo verde, passate alla modalità co-op di Modern Warfare ed avviate una partita privata Sopravvivenza Accedete quindi al menù della scelta delle armi e scorrete fino in fondo per vedere il vostro progresso della sfida Dopo aver svolto quindi la sfida ed aver visto il suo completamento, potrete testare la pistola Sykov (e troverete il punto verde luminoso in alto a destra nel menù)

JGOD consiglia che nel caso in cui riuscirete a sbloccare, di non livellarla in nessun modo. Precedentemente i giocatori di Call of Duty Black Ops Cold War si sono ritrovati nella stessa situazione con un particolare fucile, rilasciato successivamente. I progressi infatti verranno tutti azzerati, insomma evitate di spenderci troppo tempo dietro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza di questa mini guida? Fateci sapere eventualmente il vostro pensiero sulla nuova pistola Sykov di Call of Duty Warzone. Vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine per tutte le novità ed informazioni riguardanti la vera data di uscita.