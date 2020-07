Call of Duty Warzone: bug trasforma un camion in una trappola

In questi giorni stanno spuntando sempre di più informazioni riguardanti avvenimenti che cambieranno drasticamente Call of Duty Warzone con l’arrivo della prossima ed attesissima Stagione. Dopo aver ipotizzato l’apertura dello Stadio, oppure di Nuke e treni in questi giorni sta facendo preoccupare uno spaventoso bug riguardante un camion. Il sinistro glitch ingloberebbe il giocatore all’interno del veicolo senza via di fuga. Immaginiamo che gli sviluppatori ne siano già al corrente e che stiano già pensando ad un aggiornamento per risolvere la questione, specialmente con l’arrivo della nuova Season.

Il camion dovrebbe essere situato fuori da una casa, proprio vicino ad una finestra. Come capita con i predatori al suo interno dispone di risorse più o meno interessanti, utili però per attirare l’ignaro giocatore. Appena quest’ultimo riesce ad infilarsi nel veicolo, non riuscirà più ad uscire. Se non ci credete, vi invitiamo a guardare questo breve video rilasciato da un utente.

Nonostante Activision e Infinity Ward non si siano ancora preannunciate sul fastidioso glitch, siamo certi che ne verranno a conoscenza al più presto risolvendolo. Non è la prima volta che Call of Duty Warzone presenta questa tipologia di bug, tutti risolti a tempo debito. Rimane assolutamente plausibile che con l’arrivo della Stagione 5 ci si ritrovi davanti ad inusuali problemi, specialmente per un gioco di questo tipo. Non ci resta quindi che aspettare e vedere se risolveranno al più presto.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi è capitato di incastrarvi in questo camioncino? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Call of Duty Warzone e la sua prossima ed imminente nuova Stagione.