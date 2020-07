Call of Duty Warzone: lo Stadio si aprirà nella Stagione 5?

Proprio nella giornata di ieri vi avevamo mostrato, attraverso un teaser, la possibile data del rilascio dell’attesissima Stagione 5 di Call of Duty Warzone. Il tutto è stato mostrato con un teaser durante una diretta dello streamer Nickmercs, al suo interno infatti si poteva ben vedere una cabina di pilotaggio di un treno e un elicottero che sfreccia sui binari di una stazione. Quest’oggi si parla ovviamente ancora della nuova Stagione in arrivo visto che sono spuntate sul web altre succose novità per tutti gli appassionati.

In queste ore infatti è spuntata una immagine promozionale del free-to-play targato Activision nella quale si può vedere il famoso Stadio della mappa di gioco “aperto”. In una finestra sulla destra della suddetta immagine (che vi lasceremo proprio qui di seguito) è possibile vederla spalancata, riportando di conseguenza in auge la teoria nella quale si pensava ad una possibilità di entrare al suo interno in un ipotetico futuro, aggiungendo una zona totalmente nuova di battaglia. Ma non finisce qui, infatti in un post su Twitter gli sviluppatori hanno fatto intuire che nella Stagione 5 faranno la loro comparsa le Nuke. Il tweet in questione, anch’esso vi lasceremo qui di seguito, fa riferimento ad un personaggio con una bomba atomica nel suo inventario ritrovata nel misterioso Bunker 11.

What if the bomb in the bag in the upcoming #Season5 intro for #Warzone is the nuclear warhead from Bunker 11? Oh wait… we hadn’t reported yet about the intro for next season 😅#Oops #CallOfDuty #ModernWarfare — ModernWarzone (@ModernWarzone) July 21, 2020

Un utente ed appassionato di COD, tale Tyler Polchow, ha postato sempre sul noto social network la sua reazione ad un teaser a dir poco criptico nel quale viene mostrata una grossa esplosione all’interno dello stadio, il tutto ripreso dalle telecamere di sicurezza al suo interno, se siete curiosi di vedere tale reazione e relativo filmato vi invitiamo a cliccare a questo indirizzo. Insomma, gli sviluppatori si stanno decisamente divertendo stuzzicando tutti gli appassionati del battle royale. Ricordiamo che gli sviluppatori non hanno ancora confermato una data ma secondo i leak dovrebbe essere il prossimo 5 agosto, vedremo se tale giorno sarà vero oppure no.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete pronti a ritornare in battaglia con l’arrivo della Stagione 5 di Call of Duty Warzone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato Infinity Ward.