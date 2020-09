Call of Duty Warzone: la cagnolina Rosie stabilisce un record

Call of Duty Warzone, il celebre videogioco sparatutto in prima persona per PC, PS4 e Xbox One, fin da subito è stato un enorme successo. Con l’introduzione della modalità battle royale, il franchise di COD continua a registrare numeri da record e a conquistare milioni di videogiocatori in tutto il mondo. E se vi dicessimo che tra questi c’è anche una nuova appassionata, molto particolare e che si distingue parecchio dalla figura del gamer al quale siamo sempre stati abituati?

Ebbene, abbiamo sempre parlato dei nostri amici a quattro zampe in ambito videoludico come parte del gameplay – ricordando, per esempio, il ruolo dei cani in The Last of Us Parte II in qualità di temibili e fastidiosi avversari – ma non ne abbiamo mai parlato come compagni di gioco in senso stretto. Lo facciamo ora, parlandovi della simpatica storia di Will Archer, uno YouTuber britannico che, essendo un grande fan del gioco, ha deciso di insegnare al suo cane, Rosie, a giocare a Call of Duty Warzone. Ma come può un cane giocare ad un videogioco? Nel video sottostante potrete ammirare con i vostri occhi la simpatica e originale impresa di Will e Rosie.

Che i cani non siano dotati di pollice opponibile è un dato di fatto, tuttavia, Will Archer ha pensato anche a questo, costruendo addirittura una tastiera adatta ai cani che, per ovvi motivi, è dotata solamente di due pulsanti: uno per camminare e l’altro per sparare. Contrariamente a quello che molti di voi pensano, dopo un mirato e gustoso addestramento, Rosie è in grado di correre, sparare e fermarsi, mentre il controllo della direzione tramite gli stick analogici, invece, spetta al “player umano”. Probabilmente, vi sorprenderà anche sapere che Rosie si può vantare di ben tre eliminazioni su Call of Duty Warzone.

Quando Microsoft ci parlava di “Power Your Dreams”, Will Archer ci ha creduto fino in fondo a quanto pare. Rosie potrebbe anche essere il primo cane ad aver conseguito almeno un’eliminazione in Call of Duty Warzone, assicurandosi un posto nel libro della storia dei giochi, con il suo stimabile record.