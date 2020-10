Call of Duty Warzone: ecco come funziona la nuova modalità, Armored Royale

La Stagione 6 di Call of Duty Warzone e Modern Warfare ha apportato ai fortunatissimi titoli Activision tutta una serie di novità, tra cui troviamo anche la metropolitana e una nuova modalità di gioco. Quest’ultima, chiamata “Recon Armored Royale”, rimarrà all’interno di Warzone solamente per un periodo di tempo limitato. Per questo vi consigliamo di provarla il prima possibile e in questo articolo vi spiegheremo di cosa si tratta nel dettaglio.

In questa nuova modalità di gioco presente in Call of Duty Warzone, diverse squadre composte da quattro giocatori ciascuna verranno lanciate all’interno della mappa di Verdansk armati di una sola pistola e con un veicolo blindato. Per compensare alla scarsità dell’arma equipaggiata, Il veicolo è decisamente più corazzato di un normale camion da carico, ed è dotato di una torretta fortificata situata sopra la cabina del conducente. La torretta inoltre sarà personalizzabile e consentirà varie riparazioni e aggiornamenti durante le partite.

Il camion sarà anche in grado di rianimare i compagni ancora operativi e situati in una zona sicura. Va sottolineato come in questa modalità a tempo non sia possibile visitare il Gulag, fate attenzione però perchè una volta distrutto il camion direte addio anche alla possibilità di rianimare i vostri compagni di squadra. Il veicolo quindi, sarà il fulcro per andare avanti il più possibile nelle partite della modalità Recon Armored Royale.

Questa aggiunta a tempo limitato, va sicuramente a rimescolare le carte in gioco in questa sesta stagione di Call of Duty Warzone e Modern Warfare, anche se questa è l’unica modalità nuova inserita nella Stagione 6. Cosa ne pensate di questa nuova modalità? Avete già provato a fare qualche partita? Se sì, come vi è sembrata? Fatecelo sapere con un commento nella sezione dedicata.