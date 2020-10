Call of Duty Warzone: la nuova arma è pura distruzione, il video

Se in questi giorni state giocando a Call of Duty Warzone Stagione 6, potreste essere stati testimoni del terrore dilagante causato della nuova arma SP-R 208. Si tratta di un fucile da cecchino, forse basato sul classico R700 di Call of Duty 4, che si è subito dimostrato il migliore della categoria. Propone infatti danno elevato, grande mobilità, rateo di fuoco da record e una velocità del proiettile ineguagliabile: in altre parole, la nuova arma è il sogno dei quickscoper (coloro che mirano e sparano quasi istantaneamente).

L’arma non ha praticamente difetti anche a livello 1 senza accessori aggiuntivi, ma se viene potenziata permette in pratica di eliminare chiunque con un singolo colpo alla testa. Anche altri fucili da cecchino hanno questa potenza di fuoco, ma è controbilanciata da una mira meno precisa. Secondo quanto visto fino a questo momento, i più abili possono eliminare chiunque si avvicini entro i 40-50 metri con un singolo colpo appena l’avversario è in vista. Potete vedere cosa è in grado di fare un giocatore con questa nuova arma distruttiva nella GIF qui sotto.

Anche nel normale multigiocatore di Call of Duty Modern Warfare i risultati sono distruttivi. Ovviamente un battle royale come Call of Duty Warzone non può essere sempre perfettamente bilanciato in ogni singola arma od oggetto, ci sarà sempre un gruppo di bocche da fuoco migliore di altre, ma è chiaro che questa nuova arma sia troppo potente.

Può essere divertente da usare, ma a breve crediamo che l’intera community ne richiederà la rimozione o comunque un depotenziamento. Appena Infinity Ward vedrà che la maggior parte della community si sarà focalizzata solo su quest’arma, siamo certi che interverrà.

Diteci, avete avuto modo di provare il SP-R 208? Cosa ne pensate di questa nuova e distruttiva arma di Call of Duty Warzone? È troppo potente?