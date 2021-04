Call of Duty Warzone devasta tutto, superati i 100 milioni di giocatori

Ci siamo quasi ormai, nella giornata di domani Call of Duty Warzone darà il benvenuto all’attesissima Stagione 3, forse la più attesa da quando è stato rilasciato il battle royale targato Activision. Il team di sviluppo in questi mesi ha promesso grandi novità, tra cui una “nuova” mappa di gioco. Se siete coloro che giocano assiduamente al titolo, saprete infatti che Verdansk farà una brutta fine, in quanti i vertici alti hanno deciso di bombardarla per mettere fine all’invasione Zombie.

Non è ancora chiaro se si attiverà un evento speciale in stile Fortnite per intenderci, nel quale in una determinata ora saremo invitati a partecipare e vedere la distruzione in diretta, ma una cosa è certa: la Stagione 3 promette davvero molto bene a quanto detto dagli sviluppatori. Grazie a queste premesse dichiarate col tempo attraverso i canali ufficiali, in questi ultimi mesi Call of Duty Warzone si è costantemente riempito di appassionati. Nel giro di un anno infatti, il battle royale ha contato la bellezza di 100 milioni di utenti attivi al momento, e siamo certi che questi aumenteranno a dismisura anche post aggiornamento.

Nonostante nelle ultime settimane il titolo sia stato aspramente attaccato dalla community con l’aggiunta della doppia pistola Sykov che sta letteralmente distruggendo le partite dei giocatori, gli appassionati continuano a divertirsi come non mai con i proprio amici, grazie purtroppo anche alla situazione mondiale attuale che ci costringe a rimanere a casa. Activision ha promesso aggiornamenti costanti, e siamo certi che anche l’ultima aggiunta verrà un attimo bilanciata al meglio. In ogni caso, per ringraziare tutti i fan, il profilo ufficiale di Call of Duty ha pubblicato un messaggio d’affetto che vi lasceremo proprio qui di seguito.

100 million players and counting. Thank you all for dropping in. It wouldn't be #Warzone without you. pic.twitter.com/knanptnCMU — Call of Duty ⚠️ (@CallofDuty) April 20, 2021

I 100 milioni di utenti attivi in Call of Duty Warzone non sono certo un caso, il battle royale nonostante sia ancora oggi ricco di problemi di ogni tipo, risulta divertente ed appagante oltre ad essere estremamente semplice da padroneggiare. Per ogni novità ed informazione riguardante la Stagione 3 che comincerà domani, vi invitiamo a seguire come di consueto le nostre pagine.