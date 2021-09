Call of Duty Warzone e Cold War: tutte le novità a tema Oktoberfest

Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War sono sempre invasi da nuovi contenuti. Anche per questo la community dei popolari titoli è sempre molto attiva, e cerca sempre di provare tutti i nuovi contenuti in arrivo in entrambi i giochi attualmente sul mercato.

Con un nuovo aggiornamento, Call of Duty Warzone e Cold War si agghindano per festeggiare l’Oktoberfest, e quale migliore occasione per proporre ai tantissimi appassionati una serie di novità tematizzate.

All’interno del nuovo bundle dedicato all’Oktoberfest, i giocatori dei titoli COD potranno ottenere dei punti andando a completare delle specifiche sfide, ma non solo. Acquistando il pacchetto celebrativo al prezzo di 2400 COD Points si potranno ricevere una serie di oggetti.

Grab your lederhosen and slosh your way through the battlefield 🍻

The Oktoberfest Bundle has arrived just in time. Available now in #BlackOpsColdWar and #Warzone. pic.twitter.com/PyXpSinm80

— Call of Duty (@CallofDuty) September 26, 2021