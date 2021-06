Call of Duty Warzone e la porta assassina, nuovo pericolo nel battle royale

È quasi passata una settimana dall’inizio della Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, e gli appassionati dei due titoli stanno avendo a che fare con tutta la serie di novità introdotte da Actvision. Nuova stagione significa sempre una ventata d’aria fresca, ma può capitare a volte che con l’avvento di un aggiornamento il gioco possa cambiare improvvisamente delle carte in tavola, e dare ai giocatori qualcosa di nuovo di cui occuparsi, e di cui preoccuparsi.

Nel corso degli scorsi mesi, i giocatori di Call of Duty Warzone hanno dovuto affrontare tutta una serie di glitch e problematiche varie, senza citare i numerosi cheater estirpati man mano da Activision. Ora però, sembra esserci un nuovo pericolo all’interno di Verdansk che sta mettendo a rischio le partite dei giocatori. Nessun cheat in particolare, soltanto una comune porta che, a quanto pare, sta uccidendo in modo istantaneo una serie di appassionati.

Questa pericolosissima porta si trova nella miniera di sale, una delle nuove aree aggiunte nella mappa Verdansk 84. Questa zona specifica presenta cumuli di sale e alcun aree su cui i giocatori possono combattere. Mentre alcuni degli edifici hanno mantenuto i layout precedenti, altri hanno subito alcuni cambiamenti. Uno degli edifici della miniera ora ha una porta chiusa e l’utente ‘Rzelik_’ ha scoperto quanto quella che sembra una semplice porta in realtà sia un pericolo per i giocatori.

Questo giocatore ha pubblicato una clip per mostrare alla community che cosa succede se si avrà a che fare con questa misteriosa porta assassina. Come potete vedere, basta davvero avvicinarsi di poco a questa porta che il danno subito è tale da buttare giù un giocatore, portandolo successivamente all’eliminazione se ci si dovesse trovare senza compagni nelle vicinanze pronti a rianimarvi. Con questa clip il giocatore ha segnalato il problema, sperando che Raven possa sistemare il tutto a breve.