Call of Duty Warzone: rimossa la modalità Bottino a squadre, polemiche tra i fan

La rotazione della playlist di Call of Duty lascia spesso delusi tutti quei fan che nel tempo si erano affezionati ad una modalità inserità, rimuovendo vecchie modalità ed aggiungendone di nuove. In particolare, la scorsa settimana, una modalità molto apprezzata all’interno del battle royale Warzone è stata rimossa: stiamo parlando di Bottino a squadre da quattro giocatori. La modalità Bottino a squadre da quattro era davvero molto popolare tra i giocatori di Call of Duty Warzone, e, purtroppo per loro, è stata rimossa, e non si sa quando ritornerà.

Mentre Call of Duty Warzone è conosciuto per essere una classica battaglia reale con un cerchio di gas che si restringe con l’avanzare del tempo, la modalità Bottino proponeva delle novità interessanti, come l’assenza del cerchio di gas sulla mappa: anzichè concentrarsi sull’eliminazione degli avversari per assicurarsi la vittoria finale, i giocatori di Bottino si concentrano sull’eliminazione degli avversari che trasportano più loot e che hanno più uccisioni degli altri. Questi giocatori, una volta eliminati, offrono più denaro degli altri, ed è proprio il denaro la chiave della vittoria all’interno della modalità.

Bottino a squadre, inoltre, risolveva la problematica del classico Warzone, evitando che un nostro compagno, ucciso all’inizio della partita, rimanesse escluso dal gioco, dato che in Bottino è possibile respawnare fino al termine della partita. Per il momento, è possibile giocare a Bottino in coppia, ma ciò ha lasciato scontenti molti fan che amano la modalità, sebbene Bottino a squadre non sia mai stata pianificata come una modalità permanente.

In questa storia, però, c’è un lato positivo. Infinity Ward si è sempre mostrata responsiva a tutti i feedback della community, per cui, se i fan continuano a chiedere il ritorno della modalità Bottino a squadre, è molto probabile che gli sviluppatori assecondino il loro desiderio, sebbene cìè la possibilità che la modalità venga rimossa nuovamente, prima o poi.