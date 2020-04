Call of Duty Warzone, un hacker dà consigli agli sviluppatori su come contrastare i cheaters

Tra le pagine di Reddit girano davvero tanti contenuti di natura variegata, ma quello che è uscito fuori ultimamente ha davvero dell’inverosimile. L’utente DeclanH23 ha pubblicamente affermato di essere un cheater in diversi giochi, ma non si è fermato qui: il ragazzo ha dato consigli agli sviluppatori di Call of Duty Warzone su come contrastare e combattere i tantissimi hacker che infestano il titolo.

Sappiamo già che gli sviluppatori una settimana fa hanno proceduto a bannare più di 70 mila cheaters, cifra che fino al giorno d’oggi è sicuramente aumentata. Purtoppo, il fenomeno di cheating in Call of Duty Warzone non si è affatto fermato, ed attanaglia così tanto il titolo a tal punto da costringere i giocatori da console a disattivare il sistema di crossplay, per evitare di entrare in partita in una lobby di giocatori da PC “contagiata” da questa piaga, tra giocatori che utilizzano aimbot, wall hack o semplicemente si rendono invincibili.

Nonostante Infinity Ward abbia incoraggiato i giocatori a riportare e segnalare ogni tipo di scorrettezza, gli sforzi mostrati dalla community si sono rivelati non sufficienti. Per questo motivo, avere una testimonianza da parte di chi utilizza i trucchi per vincere potrà aiutare gli sviluppatori a trovare un metodo per combattere il fenomeno. In particolare, DeclanH23 ha consigliato ad Infinity Ward di inserire un sistema che analizza le statistiche di ogni giocatore, come uccisioni totali, numero di uccisioni per minuto, colpi alla testa e armi privileggiate, per poi compararle con il numero di tempo giocato.

A suo dire, ogni statistica riscontrata che presenta delle incongruenze, come un numero di uccisioni troppo elevato per poche ore di gioco effettive, deve innalzare una “bandiera rossa” per far sì che quel giocatore venga tenuto d’occhio, o bannato direttamente. A prescindere dai commenti sul comportamento negativo di DeclanH23, resta da capire se Infinity Ward prenderà in considerazione i consigli del cheater e implementerà un sistema simile a quanto consigliato da lui, o se la software house continuerà a seguire la strada del ban permanente da Call of Duty Warzone.