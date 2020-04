Call of Duty Warzone: troppi cheaters, i giocatori console disattivano il crossplay

Call of Duty Warzone permette ai giocatori di PS4, Xbox One e PC di giocare liberamente fra di loro grazie alla tecnologia crossplay implementata in Call of Duty Modern Warfare, di cui Warzone è la modalità battle royale. Putroppo però i giocatori console di COD Warzone si sono ritrovati faccia a faccia con il grande numero di cheaters presenti su PC.

Il problema del cheating non è ovviamente limitato a Call of Duty Warzone, ma è presente anche in COD Modern Warfare, seppur in maniera meno evidente. Fortunatamente Infinity Ward, software house dietro l’ultimo episodio di Call of Duty, sta prendendo delle contromisure. Solo in questa settimana sono stati emessi oltre 70 mila ban in tutto il mondo per proteggere i giocatori onesti dai cheater presenti su COD Warzone. “Vi stiamo con gli occhi addosso. Abbiamo tolleranza zero per quanto riguarda i cheater” ha infatti recentemente affermato lo studio su twitter.

We've now issued over 70,000 bans worldwide to protect #Warzone from cheaters. We're continuing to deploy dedicated security updates and work continues on improving in-game reporting. We'll share more details soon. We are watching. We have zero tolerance for cheaters. — Infinity Ward (@InfinityWard) April 13, 2020

Nonostate le misure attuate dagli sviluppatori, i giocatori di Call of Duty Warzone continuano a segnalare nemici in grado di fare headshot automaticamente, sparare senza rinculo e vedere attraverso i muri, rendendo ovviamente l’esperienza di gioco un vero e proprio incubo. Di conseguenza molti videogiocatori console di Call of Duty Modern Warfare, e nello specifico di COD Warzone, hanno deciso di disattivare direttamente la funzionalità crossplay del titolo. Questa manovra però ha delle conseguenze negative, infatti disattivando il crossplay i tempi di attesa per trovare una partita sono circa 6 volte superiori!

Il problema fondamentale legato al cheating su Call of Duty Warzone deriva dalla sua natura free-to-play, che permette a una persona bannata di creare istantaneamente e gratuitamente un altro account su cui potrà nuovamente utilizzare dei cheats. Di conseguenza Call of Duty Modern Warfare risente meno del problema visto che per poter giocare nuovamente al titolo dopo essere stati bannati bisognerebbe riacquistare il titolo spendendo quasi 70 euro ogni volta. Da ciò chiaramente deriva un effetto smorzante che invece non si verifica per quanto riguarda COD Warzone. Infine, in aggiunta alla situazione cheater, è stato recentemente scoperto un glitch che garantisce l’invincibilità.