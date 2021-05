Call of Duty Warzone: in arrivo un nuovo fucile tattico

Proprio questa mattina vi abbiamo parlato del successo di Call of Duty Warzone e COD Mobile, capaci di far guadagnare ad Activision cifre davvero da capogiro. Il battle royale rilasciato a marzo dello scorso anno sta tutt’ora macinando record su record con centinaia di milioni di utenti in attivo. La Stagione 3 è riuscita sicuramente ad impressionare, cambiando certamente in modo marginale la mappa di gioco ma migliorandola sotto tutti i punti di vista.

Le armi in game sembrano essere tutte quante bilanciate, anche se ce ne sono già alcune estremamente abusate, ma il team di sviluppo ha promesso che farà un controllo generale per migliorare ulteriormente l’esperienza del titolo. Proprio in queste ore Activision e Treyarch hanno pubblicato sul proprio profilo Twitter una lista delle novità in arrivo questa settimana in Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War.

La novità più grande ovviamente riguarda un nuovo fucile tattico in arrivo nella giornata di domani. Stiamo parlando del CARV.2, un’arma potenzialmente davvero devastante. Questo ha una velocità dei proiettili davvero notevole, un danno da non sottovalutare, una buona riserva iniziale di munizioni ed un rinculo facilmente gestibile. Il fucile sarà sbloccabile attraverso le classiche sfide che propone Call of Duty Warzone, nel caso però non abbiate voglia di cimentarvici potete comprare l’apposito bundle nel negozio in-game chiamato “Plastik Prototype”.

This week in Black Ops Cold War: – The new CARV.2 tactical rifle arrives (in-game challenge or bundle to unlock)

– Yamantau + Diesel 24/7 Playlist

– Party Games (Sticks & Stones, Prop Hunt, & Gun Game)

– Gunfight Blueprints pic.twitter.com/AY6DPtAfwA — Call of Duty News (@charlieINTEL) May 3, 2021

Per quanto riguarda invece il multiplayer classico di Call of Duty Black Ops Cold War verranno aggiunte le playlist Yamantau + Diesel 24/7, Party Games e Scontro con i progetti. In attesa di scoprire ulteriori dettagli, specialmente riguardanti la sfida per lo sbloccaggio del CARV.2, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine. Fateci sapere cosa ne pensate di Call of Duty Warzone qui sotto con un commento dedicato.