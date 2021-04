Call of Duty Warzone: in sviluppo la versione PS5 e Xbox Series X|S

Sono passate solamente poche ore dal passaggio dalla stagione 2 alla 3 di Call of Duty Warzone, e mentre gli appassionati sono tornarti negli anni ’80, il team di sviluppo sta già pensando a quello che sarà il prossimo futuro del battle royale. Quel che è emerso da una recente chiacchierata, è che Warzone sembra ormai pronto ad evolversi non solo nei contenuti di gioco, e che i possessori di PS5 e Xbox Series X|S avranno presto una versione next-gen del titolo.

Queste nuove informazioni arrivano direttamente della redazione di Charlieintel, la quale ha avuto l’occasione di scambiare qualche chiacchiera con Amos Hodge, direttore creativo di Raven Software. Hodge ha detto che un team all’interno di Raven sta lavorando per aggiornare Call of Duty Warzone e il suo motore di gioco. Ciò consentirà al titolo di girare sulle console di nuova generazione e di ottenere nuove funzionalità come il supporto ai 120 Hz, tempi di caricamento più rapidi e altri miglioramenti grazie all’SSD.

Ma non solo, stando alle parole di Hodge, la versione dedicata a PlayStation 5 di Call of Duty Warzone andrà a supportare anche i trigger adattivi e il feedback aptico del DualSense. Oltre ai suddetti miglioramenti, infine, il direttore creativo di Raven Software ha confermato che il team sta cercando di includere un’impostazione che permetta di gestire il FOV su console, che darebbe ai giocatori angoli di visione più ampi, come già accade su PC.

Al momento non è stata annunciata nessuna data che coinvolge l’arrivo di questa versione next-gen di Call of Duty Warzone. Nel frattempo, però, gli appassionati sono ancora presi da tutte le novità che sono state introdotte in queste ore con la Stagione 3.