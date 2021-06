Call of Duty Warzone: la Stagione 4 è imminente, inizio e dettagli

Uno dei protagonisti di questo E3 2021 è stato sicuramente Call of Duty Warzone. Il battle royale targato Activision ha presentato un breve estratto della nuova Stagione, probabilmente una delle più attese da milioni di giocatori in tutto il mondo. Immancabile ovviamente un nuovo Battle Pass, con 100 nuovi livelli pieno di nuovi contenuti come skin giocatore e armi, tracce musicali, punti COD e tanto altro ancora. Ma quando potremo metterci le mani sopra?

La Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War partirà tra pochissimo, precisamente il 17 giugno. Proprio in queste ore gli sviluppatori hanno rilasciato una roadmap, praticamente una anteprima dettagliata di quello che ci aspetterà durante questa nuova ed entusiasmante season.

La mappa di Verdansk verrà in qualche modo modificata con l’aggiunta di un satellite distrutto nel quale sarà possibile nascondersi e trovare magari qualche rifornimento utile in battaglia. Il Gulag cambierà e sarà basato su una delle mappe preferite di Black Ops 2: Hijacked. Finalmente è stato aggiunto un nuovo veicolo, la moto, utile per sfuggire più velocemente da situazioni decisamente non vantaggiose, ovviamente saremo più veloci ma molto più esposti.

Verranno introdotte inoltre le “red doors”, già scovate dai leaker diversi mesi fa. Non è ancora chiaro il loro funzionamento ma è possibile che queste vengano sfruttate come sorta di “teletrasporto” da un’area ad un’altra. Per quanto riguarda invece Black Ops Cold War, verranno aggiunte 4 nuove mappe alla modalità multigiocatore oltre a delle aree extra per quanto riguarda Zombie.

Insomma, sembra quindi che la Stagione 4 possa definitivamente portare a dei seri cambiamenti, anche a livello di gameplay, in Call of Duty Warzone. L’aggiunta delle red doors potrebbe infatti cambiare drasticamente le sorti della battaglia ma al momento non è ancora chiaro al 100% il loro funzionamento.