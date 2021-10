Call of Duty Warzone: la Stagione 6 concluderà la guerra fredda

La Stagione 6 di Call of Duty Warzone sarà un momento particolarmente importante e seguito per il battle royale di Activision, dato che segnerà il passaggio dall’era Black Ops Cold War a quella Vanguard.

Mentre nei giorni scorsi abbiamo potuto vedere qualche prima novità della nuova stagione, oggi Activision ha svelato il nuovo Battle Pass. Con i nuovi equipaggiamenti abbiamo la conferma che la Stagione 6 di Warzone sarà l’ultima a tema guerra fredda.

Il primo contenuto sbloccabile del nuovo Battle Pass sarà Alex Mason, il protagonista del primo classico Black Ops, che andrà a chiudere un cerchio aperto in Call of Duty Warzone proprio un anno fa con il lancio di Black Ops Cold War.

Tra gli altri contenuti da sbloccare grazie al nuovo Battle Pass ci saranno Skin per Alex Mason ma anche l’ultimo Black Ops Mixtape, che andrà a chiudere la “saga” sulla guerra fredda in Warzone a favore di una tematizzazione sulla seconda guerra mondiale in arrivo, più o meno, insieme al lancio del nuovo Call of Duty Vanguard.