Call of Duty Warzone: un nuovo aggiornamento introduce la modalità classica a squadre

Call of Duty Warzone, la modalità free-to-play battle royale di COD Modern Warfare, ha ricevuto un aggiornamento delle playlist che introduce la modalità battaglia reale classica per team di tre giocatori anche se non si sa ancora se questa nuova modalità di COD Warzone rimarrà disponibile a lungo oppure se sia giocabile solamente per un periodo di tempo limitato. La modalità classica di Call of Duty Warzone permette ai giocatori di divertirsi con una variante più tradizionale della formula battle royale, senza tutte le funzionalità aggiunte che caratterizzano l’esperienza di COD Warzone.

L’annuncio riguardante l’update delle playlist di Call of Duty Warzone arriva direttamente dall‘account Twitter ufficiale di Infinity Ward, lo sviluppatore del titolo, che in un recente post ha annunciato le modiche apportate a COD Warzone. La modalità classica si distingue per l’assenza di diverse meccaniche caratteristiche del gameplay di Call of Duty Warzone come il sistema economico basato sui soldi, i contratti, il gulag, gli equipaggiamenti e il respawn; tutte queste funzionalità sono state rimosse nella modalità classica di COD Warzone disponibile per squadre di tre giocatori.

🚨 #Warzone Playlist Update! Now live across all platforms, jump into BR Trios Classic: No Cash, No Contracts, No Gulag, No Loadouts, No Respawns! — Infinity Ward (@InfinityWard) May 22, 2020

L’aggiornamento di Call of Duty Warzone è già disponibile per tutte le piattaforme, ovvero PlayStation 4, Xbox One e PC, ma non è la prima volta che Infinity Ward parla della modalità classica che è stata introdotta in COD Warzone. Qualche tempo fa, infatti, era già stata annunciata ed erano già state divulgate informazioni riguardanti quelle meccaniche che sarebbero state rimosse della modalità affinchè potesse essere disponibile, per i giocatori di Call of Duty Warzone, una variante del gioco più minimalista e legata alla tradizione del genere battle royale.

Insomma, se siete degli appassionati di COD Warzone, sicuramente sarete contenti di poter sperimentare questa nuova modalità classica per tre giocatori dato che molto probabilmente garantirà diverse ore di divertimento. Vi ricordo infine che con l’ultimo aggiornamento di Call of Duty Warzone è stato potenziato involontariamente il lanciarazzi.