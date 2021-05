Call of Duty Warzone: nuova patch improvvisa su armi, veicoli e altro

Sono passati ormai diversi giorni dal lancio dell’ultima Stagione 3 Reloaded di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Nonostante questo, Activision e Raven Software continuano a inserire contenuti e a sistemare diversi elementi già presenti nei due popolari FPS. Ora, il team di sviluppo ci ha fatto sapere che è stata aggiunta una patch per Warzone completamente a sopresa. Vediamo insieme quali sono le correzioni più importanti che stanno venendo introdotte al gioco.

Raven Software ha rilasciato un nuovo aggiornamento dedicato ad alcune impostazioni di gioco per Call of Duty Warzone. Disponibile praticamente su tutte le piattaforme su cui è uscito il battle royale di COD, la patch è stata rilasciata a sorpresa ieri 27 maggio, e con essa sono arrivati alcuni aggiornamenti molto richiesti dai giocatori che preferiscono giocate in modalità solo, insieme a ulteriori aggiornamenti sul bilanciamento delle armi.

Ora, grazie a questa patch, durante le partire in solo il tasso di spawn del camion Bertha è stato notevolmente ridotto, con il veicolo che si potrà trovare più raramente all’interno della mappa. Sono state introdotte anche alcune modifiche alle armi di Call of Duty Warzone. C’è stato un ulteriore nerf per il CR-56 AMAX, poiché Raven ritiene che l’arma sia ancora troppo potente all’interno della propria categoria di bocche di fuoco.

All’interno di questa patch rilasciata a sorpresa nella giornata di ieri, sono incluse anche alcune modifiche alle armi: FARA, Tactical Rifle Charlie, all’ottica Tundra e sono stati inserite alcune novità legate alla guerra fredda all’interno di Call of Duty Warzone. Nel frattempo, Activision ha anche confermato di aver bannato altri 350 mila giocatori per atteggiamenti offensivi.