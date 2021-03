Call of Duty Warzone: quando sarà distrutta Verdansk? Spunta una data

Dopo che la Stagione 2 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War è entrata nel vivo, i giocatori dei recenti titoli FPS di Activision hanno tutti gli occhi puntati su un evento che dovrebbe avere luogo da un momento all’altro. La storica mappa di Verdansk, campo di battaglia di innumerevoli battle royale, verrà rasa al suolo in un momento ancora non meglio specificato di questa seconda stagione. Ora, stando a nuove voci di corridoio sembra che sia stata scoperta la data esatta in cui Verdansk verrà distrutta.

Seguendo la lunga carovana di rumor che si sono susseguiti in queste settimane, il giorno prefissato per la fine di Vredansk sarebbe dovuto essere l’11 marzo. Come ben sappiamo, però, ad oggi la mappa è ancora perfettamente al suo posto, con i giocatori di tutto il mondo che hanno ancora la possibilità di darsi battaglia al suo interno. Chi però ci da una seconda papabile data è un noto leaker, il quale ha di recente pubblicato un nuovo post sul proprio profilo Twitter.

Stando all’ultimo rumor targato ModernWarzone, questo il nome del leaker, la mappa di Call of Duty Warzone dovrebbe scomparire per sempre il prossimo 22 aprile. L’utente ci tiene in particolare a sottolineare come la notizia l’abbia appresa da VGC, anche se al momento non si conoscono ulteriori dettagli su quanto accadrà dopo. Molti utenti in queste ore stanno prendendo seriamente le parole del leaker, soprattutto per l’affidabilità che questo account si è costruito nel tempo, azzeccando varie novità poi confermate in via ufficiale.

Al momento Activision non ha proferito parola, lasciando i giocatori di tutto il mondo attendere una qualche informazioni ufficiale sull’ormai sempre più chiacchierata distruzione dei Verdansk. Nel frattempo, Call of Duty Warzone continua a macinare numeri impressionanti giornalmente.