Call of Duty Warzone: basta una sola arma per eliminare squadre intere

Call of Duty Warzone, il battle royale free-to-play del famoso franchise, è riuscito nell’ultimo periodo a stupire sia in positivo che in negativo. È innegabile, il team ha sfornato un’opera davvero incredibile capace di rivaleggiare con quel Fortnite di Epic Games che ancora oggi sta macinando record su record. L’arrivo della Stagione 2 ha potuto permettere agli sviluppatori di sistemare quelle imperfezioni, migliorando l’esperienza in ogni suo aspetto. Ovviamente ci vuole tempo, in queste settimane vi abbiamo mostrato diversi glitch e stranezze che ancora oggi infestano il gioco.

Una delle più grandi certezze del battle royale è il suo quantitativo di armi, capaci di differenziare in modo sostanziale il gameplay ed il suo modo di approcciarsi, rendendo ogni partita diversa. Abbiamo visto come una buona dose di tattica porti al raggiungimento di record di eliminazioni, l’ultimo di diversi giorni fa che ha lasciato la community a bocca aperta. Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le clip di una curiosa arma, il JOKR, un lanciarazzi in grado di cambiare drasticamente le carte in gioco.

Secondo la folta community che in questi giorni sta discutendo sui canali ufficiali, hanno ritenuto che il JOKR può ritenersi l’arma più distruttiva del gioco in quanto unisce la precisione di un fucile con la potenza di una granata a grappolo rendendo il tutto a dir poco imprevedibile. Sul Reddit ufficiale di Call of Duty Warzone la gente si sta divertendo ad attuare strategie differenti, qui di seguito vi lasceremo una breve clip che testimonia la potenza sul campo.

Non è la prima volta che Call of Duty Warzone viene preso di mira per alcune armi in particolare. C’è da dire che questa risulta essere abbastanza rara da scovare durante le partite, in conclusione vi invitiamo a non rimanere troppo esposti, specialmente sopra ai palazzi di Verdansk.