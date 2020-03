Call of Duty Warzone, non utilizzerà il sistema di matchmaking presente in Modern Warfare

Pare che nelle ultime giornate sia scaturito un dibattito sul recentissimo Call of Duty Warzone, che ricordiamo essere uscito il 10 marzo su PS4, Xbox One e PC. In molti si sono chiesti se il gioco utilizza lo stesso sistema di matchmaking presente invece in Call of Duty Modern Warfare.

Vi ricordiamo che uno dei più grandi argomenti di discussione quando si parla di Call of Duty: Modern Warfare è proprio l’utilizzo del SBMM (Skill Based Matchmaking), ovvero un sistema di creazione delle partite incentrato sulle abilità dei giocatori. La smentita però è arrivata direttamente da Patrick Kelly, co-responsabile di Infinity Ward, che ha risposto ai fan affermando che Call Of Duty: Warzone non usa alcun sistema SBMM. Di seguito vi riportiamo il tweet:

2 hours!

Also, direct from Pat Kelly, development lead at Infinity Ward.

"There is not skill-based matchmaking in any of the larger player count modes of Modern Warfare."

So no SBMM in Warzone.

— CLG Marksman (@Marksman) March 10, 2020