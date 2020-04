Call of Duty Warzone: la Stagione 3 ha portato a un downgrade grafico? Sì, per i giocatori

Call of Duty Warzone sta colpendo nel segno, con gli appassionati della saga FPS di Activision che si cimentano nella nuova battle royale made in COD che crescono ogni giorno di più. L’arrivo della Stagione 3 poi, ha saputo rinnovare l’entusiasmo per il titolo, anche se, molti giocatori si sono accorti di un cambiamento non proprio gradito. Sembra infatti che la terza stagione del battle royale abbia portato un downgrade grafico difficile da non notare.

Stando a diversi appassionati infatti, il downgrade grafico è notevole rispetto alla versione del gioco pre aggiornamento 1.13. Nessuna versione del gioco è stata risparmiata, ed è possibile notare il cambiamento visivo sia su PC che su console. Diversi utenti si sono poi riversati su Reddit, dove hanno segnalato la cosa mostrando una manciata di screenshot, per comparare qual era il comparto grafico di Call of Duty Warzone prima e dopo l’arrivo della Stagione 3.

All’interno di un post su Reddit, uno degli utenti che ha segnalato per primo queste differenze grafiche in Call of Duty Warzone, ha stilato una lista di quelli che sono gli elemtenti che hanno subito un downgrade visivo. Tra questi possiamo trovare le texture, principalmente quelle del terreno, i dettagli delle ombre, i riflessi, i dettagli dell’illuminazione e i dettagli che si possono scrutare nel campo visivo.

Activision non si è ancora pronunciata a tal proposito, ma il downgrade grafico apportato insieme alla Stagione 3 di Warzone è fortemente visibile. Se state giocando a Call of Duty Warzone e volete affinarvi al meglio, allora la nostra guida completa farà sicuramente al caso vostro. Cosa ne pensate di questo downgrade di COD Warzone?