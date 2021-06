Call of Duty Warzone Stagione 4: come sbloccare la Nail Gun

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Da ormai diverse ore gli appassionati di Call of Duty Warzone si stanno divertendo con la Stagione 4 che sancisce alcuni, drastici, cambiamenti. Uno su tutti ovviamente l’inserimento delle red doors, apparse inizialmente in un trailer ed ora presenti a Verdansk le quali serviranno per teletrasportarsi da una zona all’altra cambiando di netto le regole in battaglia.

Una delle armi che sta spopolando è una alquanto inusuale, stiamo parlando ovviamente della Nail Gun meglio conosciuta come “lo sparachiodi”. Non è la prima volta che Call of Duty ci delizia con queste strane scelte e a quanto pare gli sviluppatori hanno cominciato ad inserire degli equipaggiamenti bizzarri anche nel loro battle royale. In questa mini guida vi daremo una mano su come sbloccarla.

C’è da dire subito una cosa, come capita spesso con l’aggiunta di nuove armi queste vengono abusate dalla community. La Nail Gun infatti risulta essere ad oggi una delle “mitragliette” più forti di Call of Duty Warzone ed è probabile, come di consueto, che il team di sviluppo la bilanci con il prossimo aggiornamento. Per sbloccarla vi basterà eseguire 5 eliminazioni con “armi speciali” in 15 diverse partite.

Il nostro consiglio è quello di entrare in una partita malloppo, equipaggiare una classe con un coltello (ritenuto un’arma speciale) e finire i vostri avversari, quando si trovano a terra, con quest’ultimo. Un metodo davvero molto semplice. Effettivamente 15 partite in malloppo possono risultare tediose e noiose, ma non demordete. Questa non è l’unica aggiunta in Call of Duty Warzone, è solo l’inizio della Stagione 4. Potrebbe davvero risultare la season più incredibile tra tutte quelle uscite, noi ci auguriamo che il team si focalizzi sulla questione dei cheater, ancora presenti nel battle royale ed intenti a rovinare le partite dei giocatori onesti. Per ogni informazione riguardante il free to play, vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.