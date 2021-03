Call of Duty Warzone: vendere delle torte aiuterà a battere i cheater

La dura lotta tra Atcivion, Raven Software e i cheater all’interno di Call of Duty Warzone continua senza sosta. Dopo una serie di ban effettuati dai team di sviluppo, il battle royale avrebbe dovuto ripulirsi di tutti quei giocatori scorretti che ne infestavano le partite. I giocatori onesti, intanto, stanno facendo da spettatori in questo conflitto, richiedendo sempre a gran voce di effettuare un numero maggiore di ban, dato che i cheater in Warzone sembrano moltiplicarsi e non finire mai.

Giusto di recente, Activision e Raven Software hanno fatto nuovamente piazza pulita di cheater, effettuando una nuova ondata di ban in Call of Duty Warzone. Gli sforzi dei team sono numerosi, anche se questa volta non sono stati rilasciati numeri ufficiali sugli account bannati dal gioco nelle ultime ondate di ban. Per questo gli appassionati continuano a chiedersi quanto effettivamente questi sforzi stiano ripulendo il gioco, data comunque l’alta presenza di giocatori scorretti.

Tra questi giocatori c’è anche chi si è divertito a dare strambe ipotesi purché aiutino i team di Call of Duty Warzone a sbarazzarsi una volta per tutte dei vari cheater. Uno di questi, il pro-player Pamaj del team FaZe, ha commentato direttamente il post su Twitter di Raven Software proponendo di effettuare una vendita di torte per raccogliere soldi e poi donarli ai team di sviluppo per migliorare in mezzi ed efficienza la lotta contro i cheater nei loro giochi.

Let’s have a bake sale to raise enough money for an anti cheat! — FaZe Pamaj (@Pamaj) March 16, 2021

È indicativo come ormai a lamentarsi dei vari cheater siano in primis anche vari componenti della scena esportiva mondiale. Ci rendiamo conto, però, come la situazione sia alquanto difficile, con i giocatori scorretti che difficilmente verranno eliminati dai server di gioco facilmente da un giorno all’altro.