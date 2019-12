Capcom sta lavorando a un nuovo gioco non ancora annunciato?

Capcom in questi ultimi mesi è riuscita a fare diverso rumore nel panorama videoludico. Durante questa specifica annata videoludica la casa nipponica è riuscita a sorprendere il pubblico svariate volte grazie alle sue nuove uscite ma anche ai vari annunci inediti. Tra le più recente “imprese” della compagna va sicuramente menzionato l’annuncio di Resident Evil 3, che si prepara a tornare sulle nostre console nel 2020. Ma stando a delle recenti informazioni trapelate in rete, il colosso giapponese starebbe preparando un’altra sorpresa ai propri fan.

Secondo delle particolare mail arrivate a vari utenti aderenti all’iniziativa “Resident Evil Ambassador”, Capcom sta già lavorando a un altro titolo non ancora annunciato. Ad alimentare queste “voci” è la newsletter stessa del programma Ambassadors. Questa particolare email che va ad elencare le varie ricompense di questo programma, va a menzionare un dettaglio molto particolare. Una delle ricompense darebbe la possibilità (in futuro) a diversi giocatori di provare un titolo non ancora annunciato dalla compagnia nipponica.

Ovviamente molti appassionati stanno già pensando che dietro questo “fantomatico” titolo si nasconde il futuro Resident Evil 8. Tuttavia, viste le recenti azioni di Capcom e il rinnovo di vari marchi storici, qualcosa ci fa pensare che il progetto misterioso potrebbe essere un gioco staccato dalla saga di Resident Evil. Ci tocca quindi aspettare per vedere come andrà ad evolversi questa particolare situazione.

Fateci sapere voi cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito! Vi ricordiamo inoltre che il remake di Resident Evil 3 arriverà durante il prossimo 3 Aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One!