Il peggior Resident Evil di sempre viene chiuso e rimosso da Steam

Capcom annuncia la chiusura definitiva di Resident Evil ReVerse, il gioco multiplayer lanciato nel 2021 insieme a Resident Evil Village. Dal 3 marzo il titolo non sarà più acquistabile, mentre i server verranno spenti il 29 giugno 2024.

ReVerse rappresenta l'ultimo tentativo di Capcom di creare un'esperienza multiplayer di successo basata sul franchise di Resident Evil. Nonostante le premesse interessanti, che permettevano ai giocatori di impersonare eroi e mostri iconici della serie in mappe ispirate a luoghi celebri come la stazione di polizia di Raccoon City, il gioco non è mai riuscito a decollare.

Con un punteggio di solo il 35% di recensioni positive su Steam, ReVerse si attesta come il Resident Evil peggio valutato sulla piattaforma. C'è da dire anche che questo fallimento si inserisce in una lunga serie di esperimenti multiplayer poco riusciti per la saga, iniziata nel 2003 con Resident Evil Outbreak e proseguita con Operation Raccoon City e Resistance.

Nel comunicato ufficiale, Capcom dichiara:

"Resident Evil ReVerse è stato sviluppato per celebrare il 25° anniversario della serie. Ora che abbiamo raggiunto un nuovo punto di svolta, riteniamo che abbia adempiuto egregiamente al suo scopo originale".

L'azienda si scusa poi con i fan per la delusione, ringraziandoli per il supporto ricevuto. Il riferimento a un "punto di svolta" per la serie ha acceso speculazioni tra i fan: potrebbero esserci novità in arrivo, come l'atteso Resident Evil 9 o il remake di Code Veronica. Recentemente, anche il remake del primo Resident Evil ha ricevuto un aggiornamento a sorpresa su Steam.

In attesa di scoprire cosa ha in serbo Capcom per il futuro della saga, i giocatori hanno ancora qualche mese per provare ReVerse prima della sua chiusura definitiva. Nonostante i tentativi, sembra che la formula vincente per un multiplayer di Resident Evil rimanga ancora sfuggente - e forse a questo punto è meglio così -.