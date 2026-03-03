Il mondo gaming si prepara a un appuntamento imperdibile: Capcom ha confermato ufficialmente il suo prossimo Spotlight, uno streaming dedicato agli aggiornamenti sui titoli più attesi della casa di Osaka. L'evento rappresenta un momento cruciale per i fan del publisher giapponese, considerando che il lineup annunciato spazia da franchise storici come Mega Man e Street Fighter 6 fino a progetti rimasti in stand-by per anni. Con cinque giochi confermati all'interno di una finestra di soli 30 minuti, ogni secondo della trasmissione promette di essere denso di informazioni concrete per la community.

Il Capcom Spotlight andrà in onda giovedì 5 marzo alle 23:00 ora italiana, con una durata prevista di circa mezz'ora. Un formato compatto e diretto, lontano dai mega-eventi estivi come l'E3 o i Summer Game Fest, che Capcom utilizza ormai con cadenza periodica per comunicare aggiornamenti mirati ai propri giocatori senza dispersioni.

Tra i titoli più discussi figura sicuramente Street Fighter 6, il picchiaduro di Capcom che continua ad alimentare la scena competitiva degli esports con un flusso costante di DLC fighter. Il prossimo personaggio giocabile sarà Alex, in arrivo il 17 marzo: è probabile che lo Spotlight mostri gameplay esteso del lottatore, e potrebbe arrivare anche il primo reveal di Ingrid, il DLC fighter che seguirà Alex nel roster.

Sul fronte della nostalgia con un occhio al futuro, Mega Man Star Force Legacy Collection raccoglierà tutte le versioni della serie action RPG originariamente pubblicata su Nintendo DS, per un totale di sette titoli in un'unica raccolta. L'uscita è fissata per il 27 marzo, e rappresenta un'ottima occasione per i giocatori italiani di recuperare una saga portatile spesso difficile da reperire fisicamente sul mercato europeo.

Mega Man: Dual Override sarà il primo nuovo capitolo della serie dal 2018, quando Mega Man 11 segnò il ritorno del Robottino Blu dopo quasi un decennio di silenzio.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è invece uno dei titoli più attesi dell'imminente periodo di release: l'RPG a turni ambientato nell'universo di Monster Hunter arriverà il 13 marzo su Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series X|S e PC. Gli sviluppatori hanno già chiarito che il gioco è fruibile in modo completamente autonomo, senza necessità di aver completato i precedenti capitoli della serie Stories, abbassando così la barriera d'ingresso per i nuovi giocatori.

Sul fronte Mega Man, Dual Override rappresenta forse la notizia più significativa per i fan storici del franchise: il side-scrolling action platformer è il primo capitolo inedito della serie dal lancio di Mega Man 11 nel 2018, e approderà su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel corso del 2027. Sette anni di attesa per un brand che era praticamente scomparso dai radar, e la community non nasconde le aspettative.

Chiude il roster dei titoli confermati il misterioso Pragmata, annunciato originariamente nel giugno 2020 durante uno showcase PlayStation e poi scivolato in un limbo di rinvii ripetuti. Dopo anni di attesa e silenzio quasi totale, il gioco sembra finalmente pronto per debuttare con una finestra di lancio fissata al 24 aprile. Sarà interessante vedere quanta sostanza Capcom riuscirà a condensare in pochi minuti di presentazione per un progetto che ha accumulato una buona dose di scetticismo proprio per la sua storia tormentata.