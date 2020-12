Capcom: un dipendente di rilievo lascia la società

Capcom perde una delle sue figure di maggior rilievo, Daisuke Ichihara. Il director di Monster Hunter Generations Ultimate e di Monster Hunter World Iceborn, ha lasciato la società nipponica per unirsi a ILCA, società che si occupa della realizzazione di contenuti in CGI. In quest’ultima ha ottenuto il posto di direttore della Divisione Sviluppo della sede di Kyoto, una posizione d’alto spicco e più che meritata visto l’ottimo lavoro svolto per l’iconica software house.

“Si vive una volta sola, giusto?” – ha dichiarato Ichihara in un’intervista per CGWORLD.JP – “Vorrei costruire un’organizzazione in grado di realizzare le proposte del team quando vorrebbe creare qualcosa. Io stesso sono entrato in azienda a metà carriera, ma vorrei davvero costruire insieme un’organizzazione giovanile“, ha concluso con un pensiero saggio e fresco. La frase chiave di questa sua nuova esperienza è “Puntare ai giovani”… una frase encomiabile.

Ma cosa ha realizzato ILCA, la nuova casa di Ichihara? La società ha lavorato alla creazione di contenuti per tantissime produzioni d’alto livello: NieR Automata, Code Vein, Dragon Quest XI, Ace Combat 7 Skies Unknown, Kingslaive Final Fantasy XV e molte altre. Per approfondire più nel dettaglio i lavori e le occupazioni di ILCA vi invitiamo a visitare il loro sito cliccando qui, in modo da farvi un quadro completo su di essa.

Insomma, una perdita davvero importante per Capcom: l’espansione Iceborn per Monster Hunter World (di cui vi invitiamo a recuperare la nostra recensione), è reputata da molti utenti come l’esperienza più bella dell’acclamato action/RPG. Qualora non la conosceste, eccovi la descrizione dell’espansione:

“Uno stormo di Legiana fugge in volo dalla Foresta antica. Insospettiti dal loro strano comportamento, i membri della commissione decidono di seguirli e attraversano l’oceano sull’aeronave della Terza flotta. Dopo un viaggio sul mare in burrasca, si trovano di fronte un nuovo continente ricoperto di neve e ghiaccio“.