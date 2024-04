CD Projekt RED prende in giro i quadrupla A, ma ha poco da prendere in giro

Le etichette nei giochi come AAA sono diventate sinonimo di esperienze di titolo di alta qualità, ma cosa succede quando una casa editrice decide di alzare ulteriormente l'asticella? Ubisoft ha tentato di farlo con Skull and Bones, ma sembra che CD Projekt Red abbia voluto ironizzare sulla faccenda.

Mentre Ubisoft ha etichettato Skull and Bones come un gioco "AAAA", CD Projekt Red ha risposto in maniera ironica con: "La nostra sarà AAAAA".

Ovviamente si tratta di una "battuta" spiritosa, ma onestamente crediamo che il team polacco debba astenersi da certe battute, visto il lancio di Cyberpunk 2077. Sicuramente il team ha fatto molto per farsi nuovamente apprezzare e nonostante il titolo non fosse totalmente "da buttare" al day one, è comunque uscito in condizioni disastrose su console.

Ma perché questa corsa alle armi di giochi AAA? Con i costi di sviluppo in costante aumento e la concorrenza sempre più feroce, le case editrici sono alla ricerca di modi per distinguersi dalla massa. Etichettare un gioco come AAAA o persino AAAAA è una mossa audace per attirare l'attenzione dei giocatori e dimostrare che il gioco è qualcosa di veramente speciale.

Tuttavia, non si tratta solo di etichette di marketing. CD Projekt Red ha anche condiviso dettagli su The Witcher 4, promettendo di introdurre nuovi elementi di gameplay e meccaniche mai visti prima nella serie. Questo suggerisce che il gioco potrebbe essere veramente rivoluzionario e giustificare l'etichetta AAAAA.