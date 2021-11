C’è un nuovo gioco Marvel in sviluppo, e sarà gigantesco

Nel corso delle ultime ore è emerso un rumor decisamente interessante su un nuovo gioco Marvel attualmente in fase di sviluppo. Stando a quanto riportato da Murphy’s Universe, l’universo narrativo creato da Stan Lee e attualmente in mano a Disney, potrebbe vedere la nascita di un nuovo MMORPG, sviluppato da uno studio già esperto in questo genere di videogiochi.

Le voci di corridoio in merito ad un MMORPG a tema Marvel sono partire da un insider su Twitter. Il progetto sarebbe stato svelato durante una presentazione della holding EG7, che include al suo interno anche gli sviluppatori di DC Universe Online. E sarebbe proprio il team texano ad avere in mano questo nuovo progetto, che sarebbe attualmente in una fase di pre-sviluppo. Cosa significa tutto ciò? Semplicemente che lo studio di sviluppo sarebbe attualmente al lavoro sulle fasi iniziali del gioco: storia, ambientazione e personaggi da includere al suo interno, oltre che l’intera economia e il gameplay.

Non ci sono, almeno allo stato attuale, immagini di gioco e il titolo dietro questo nuovo progetto. Sappiamo però che a guidare il team di sviluppo del nuovo MMORPG a tema Marvel è presente Jack Emmert, che ha già guidato DC Universe Online. Allo stato attuale, il tutto sarebbe davvero nelle fasi iniziali come accennato poco sopra ed è molto probabile che il progetto non veda la luce prima del 2024, anche solo a livello di presentazione e annuncio per il grande pubblico.

Il portfolio di giochi Marvel è davvero molto esteso, complice la licenza che Disney ha affidato a diversi studi. Insomniac Games ha già sviluppato un gioco di Spider-Man e il team di PlayStation continua a lavorare sul suo sequel, oltre che su un nuovo gioco di Wolverine. Square Enix, infine, ha lanciato Marvel’s Guardiani della Galassia e Marvel’s Avengers. Con una simile varietà di giochi e generi, in effetti mancherebbe all’appello proprio un MMORPG: sarà la scelta giusta per Disney oppure il progetto è destinato a non convincere i giocatori?