Fortnite: disponibile a sorpresa un noto personaggio Marvel

Qualche giorno fa abbiamo appreso quando finirà il Capitolo 2 di Fortnite dopo una serie di aggiornamenti più o meno graditi dagli storici appassionati. Nonostante ci si stia avvicinando ad una nuova evoluzione del titolo, Epic Games non ha alcuna intenzione di rallentare, e proprio quest’oggi i giocatori del noto battle royale si sono svegliati con una sorpresa a dir poco inaspettata: un nuovo personaggio Marvel è giunto nel titolo.

Parliamo di Nick Fury, ovviamente riproposto in Fortnite con le fattezze più vicine alla versione del personaggio che abbiamo imparato a conoscere nei film del Marvel Cinematic Universe. Come sottolinea la stessa Epic Games nel comunicato, Nick Fury è un maestro di spionaggio che s’infiltra sull’Isola del battle royale per sradicare la contaminazione dei cubi. Il nuovo set S.H.I.E.L.D. è disponibile a sorpresa sul Negozio oggetti a partire da oggi.

In aggiunta al costume, gli appassionati potranno trovare anche una serie di oggetti come: il Pacchetto da C.A.M.P.O. Dorso Decorativo, il Piccone Falce del Direttore e infine il Deltaplano per infiltrazione e attacco improvviso.

I giocatori di Fortnite possono acquistare costume insieme a una serie di oggetti in game come: il dorso decorativo, piccone e deltaplano separatamente o nel bundle Nick Fury. Il bundle include, inoltre, anche una nuova schermata di caricamento unica chiamata Quinjet in volo.