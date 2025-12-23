Avatar di Ospite RAM_Ace #449 0
0
Avatar di Ospite Vim Boss #362 0
0
quella mano mi manca pure a me, black & white era incredibile
Avatar di Ospite Web_Chief #708 0
0
Ma infatti! Perché nessuno ci pensa più? Con la tecnologia di oggi sarebbe perfetto
Avatar di Ospite Vim Runner #518 0
0
dungeon keeper lo rigioco ancora ogni tanto
Avatar di Ospite Net_Mod #945 0
0
molyneux è bravo a promettere e basta lol
Avatar di Andrea Riviera Tom's Hardware Logo small
0
Rivera, prenditi Dungeons 4 è del 2024 e come tutta le serie Dungeons che io ho giocato felicemente, è il figlio dell'amatissimo Dungeon Keeper 1 e 2 .... quindi qualcosa di buono c'è ancora con la GOD HAND!
Dungeons però è già troppo "strategico". Sono rimasto a War for the Overworld (che è praticamente Dungeon Keeper 3.
