Ci ha lasciato la voce originale di Max Payne

È morto all'età di 65 anni, James McCaffrey, attore di lunga che ha prestato voce all'iconico personaggio di Max Payne (e anche nel recente Alan Wake II).

Il rappresentante dell'attore ha confermato la triste notizia, sottolineando la carriera illustre di McCaffrey, iniziata 35 anni fa. Formatosi all'Actor's Studio, McCaffrey ha lasciato un'impronta indelebile con la sua voce potente, dando vita al personaggio di Max Payne nella celebre serie di videogiochi e portata avanti sul piccolo e grande schermo, con ruoli memorabili in serie televisive come "Rescue Me", dove ha interpretato Jimmy Keefe per ben 56 episodi, e partecipazioni in show come "Revenge", "Law & Order: SVU", e molti altri.

La carriera di McCaffrey è stata segnata da una versatilità straordinaria, navigando tra ruoli da protagonista e caratteristi con una grazia e una maestria uniche.

La sua eredità artistica rimarrà viva attraverso le sue performance indimenticabili e la voce intramontabile di Max Payne.

Con la sua scomparsa, James McCaffrey lascia dietro di sé la moglie Rochelle Bostrom e la figlia Tiernan. La comunità dello spettacolo piange la perdita di un talento straordinario e anche noi della redazione ci stringhiamo al cordoglio.